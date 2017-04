Sertanejos, produtores e amigos lamentam incrédulos a morte do produtor da Villa Mix

O corpo do colaborador de eventos do grupo Audiomix, Jossier Willian Santana, de 35 anos, mais conhecido como Espectro, foi enterrado neste domingo (23), em Aparecida de Goiânia. A morte deixou todos que o conheciam incrédulos, familiares e amigos usaram as redes sociais foram usadas para prestar as últimas homenagens.

A página de Jossier no Facebook está recebendo inúmeros comentários de pessoas que lamentam o que aconteceu e relembram com carinho a trajetória do amigo. Um perfil no Instagram de fãs da Villa Mix traz a seguinte mensagem: "Triste noticia no dia de hoje para o meio artístico. Que Deus conforte o coração de amigos e familiares nessa hora de dor. Pêsames a todos. 😢".

Jossier morreu após colidir contra uma árvore, enquanto pilotava sua motocicleta no trecho entre Pirenópolis e Anápolis. O gerente chegou a ser socorrido com vida por um carro que passou pelo local e o levou para o Hospital de Urgências de Anápolis. Segundo informações do Huana, o produtor teve um trauma na cabeça e parada cardiorrespiratória. Por 40 minutos, profissionais tentaram reanimá-lo, mas sem sucesso.

Jossier Willian Santana estava noivo de Mariana Miranda. Acompanhe as homenagens que estão sendo feitas para Espectro:

#LUTO @espectroo Uma publicação compartilhada por AudioMix (@audiomix_) em Abr 22, 2017 às 3:24 PDT

É com muita tristeza que comunico o falecimento do meu Primo , amigo e companheiro de trabalhos @espectroo ... muita tristeza em nossa família 😢😪 Só Deus para nós confortar nesse momento #DescanseEmPaz #Luto 🖤🖤🖤 mais tarde postaremos onde será o local do velório e sepultamento... Uma publicação compartilhada por Camila Ribeiro 👸🙏🍀😍👠👗💄🌷🌺😘 (@camilinha2525) em Abr 22, 2017 às 9:21 PDT

Tem coisas que não tem explicação e não tem muito o que dizer! Palavras de conforto nesses momentos ruins, são muitas! Que Deus te abençoe na sua passagem, que conforte sua família e seus amigos! Vá em Paz e descanse! @espectroo Uma publicação compartilhada por Serginho (@serginhopellegrini) em Abr 22, 2017 às 12:39 PDT

#luto Vai com Deus, irmão! Nos últimos meses a gente se encontrou bastante e você sempre deu a maior moral pro nosso trabalho... Deu start na fabricação dos nossos novos uniformes no Hall do hotel em que estávamos em Salvador. Obrigado por tudo! Deus conforte sua família. 😞 Uma publicação compartilhada por Rodolffo / Israel & Rodolffo 🎵 (@irodolffo) em Abr 22, 2017 às 11:02 PDT

#luto @espectroo 🙏🏻 Uma publicação compartilhada por Villa Mix Goiânia (@villamix_goiania) em Abr 22, 2017 às 11:52 PDT

Amigo, que Jesus em sua infinita bondade cuide bem de você! Meus sinceros sentimentos pra toda sua família. Estamos em luto. Obrigado por tudo! Vá em paz. #luto Uma publicação compartilhada por M.A.S.A. (@marcosaudiomix) em Abr 22, 2017 às 2:53 PDT

Vai com Deus meu amigo Jossier espectro audiomix Uma publicação compartilhada por Marcos Zanovelo (@marcoszanovelo) em Abr 22, 2017 às 11:03 PDT