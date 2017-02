Serial killer enfrenta o primeiro julgamento de 2017 em Goiânia

O serial killer Tiago Henrique Gomes da Rocha, de 28 anos, passa pelo seu 28º júri popular nesta quarta-feira (14), em Goiânia. Dessa vez, ele é julgado pela morte do casal de adolescentes Mateus Henrique Rodrigues de Moraes, de 13 anos, e Karine dos Santos Faria, de 15 anos, em uma lanchonete do Setor Leste Universitário, em julho de 2014.

De acordo com a denúncia, no dia 27 de julho, os jovens saíram de um culto e foram para a lanchonete. Logo depois, Tiago chegou com a arma em punho e atirou no casal pelas costas. Mateus morreu na hora e Karine foi socorrida e encaminhada ao Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo), mas também não resistiu.

Em depoimento para a Polícia Civil, o vigilante confessou o crime. Tiago foi denunciado por duplo homicídio qualificado por motivo torpe e utilização de recurso que impossibilitou a defesa das vítimas.

Lembrando que o vigilante é apontado como responsável por mais de 30 assassinatos, sendo que dos 27 julgamentos, ele foi condenado em 25 e inocentado nos outros dois. As penas já somam 584 anos e 4 meses de prisão.