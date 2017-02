Serial killer enfrenta júri pela morte de morador de rua no Jardim América

O vigilante Tiago Henrique Gomes da Rocha será julgado na segunda-feira, 20, pela morte do morador de rua Wesley Alves Guimarães. Morto com um tiro na cabeça enquanto dormia sob a marquise de uma loja na Avenida C-4, no Jardim América, no dia 3 de fevereiro de 2013.

O julgamento ocorre cinco depois do assassino em série receber a maior pena imposta até agora, de 46 anos e 8 meses, pelas mortes de Mateus Henrique Rodrigues de Moraes, de 13 anos e de Karina dos Santos Faria, de 15, em frente a uma sanduicheria na Avenida Anhanguera com a Rua 208, no Setor Leste Universitário, em 27 de julho de 2014.

O julgamento foi presidido pelo juiz Jesseir Coelho de Alcântara, do 1º Tribunal do Juri de Goiânia. Ele preside o julgamento na segunda-feira. As penas de Tiago Henrique, que confessou mais de 30 homicídios, somam até agora 630 anos e 8 meses. Ele está preso no Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia.