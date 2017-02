Serial killer enfrenta 28º júri popular por mortes de dois jovens

O vigilante Tiago Henrique Gomes da Rocha, apontado como serial killer de Goiânia, será julgado pelas mortes Mateus Henrique Rodrigues de Moraes e Karine dos Santos Faria, na manhã da próxima quarta-feira (15), no 1º Tribunal de Júri de Goiânia. Este será o 28º júri popular que ele enfrenta.

Segundo o Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO), os crimes ocorreram no dia 27 de julho de 2014, em uma sanduicheria na esquina da Avenida Anhanguera com a Rua 208, no Setor Leste Universitário. De acordo com a denúncia, Tiago, que responde por mais de 30 assassinatos, sendo condenado em 24 dos 26 julgados, teria chegado à lanchonete de arma em punho e atirado nos dois jovens pelas costas. A sessão será presidida pelo juiz Jesseir Coelho de Alcântara.