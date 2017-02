Serial killer é julgado por morte de morador de rua no Jardim América

O vigilante Tiago Henrique Gomes da Rocha, de 29 anos, é julgado nesta segunda-feira (20), pelo assassinato do morador de rua Wesley Alves Guimarães, de 39 anos, ocorrido em fevereiro de 2013, no Jardim América, em Goiânia.

O julgamento de hoje é presidido pelo juiz Jesseir Coelho de Alcântara, no 1º Tribunal do Júri, na capital. Esse é o 29º júri popular do serial killer, que responde por mais de 30 mortes e já foi condenado a mais de 600 anos de prisão.

Segundo o processo, Wesley estava dormindo debaixo da marquise de uma loja na Avenida C-4, quando foi morto com um tiro na cabeça.

"Quero justiça para o meu filho", disse a mãe de Wesley, a diarista Eliena Aparecida Alves, durante a audiência de instrução do caso, em julho de 2015. Eliena falou ainda que sempre tentou tirar o filho das ruas e o levar para casa, mas ele se recusava, dizendo que ia trabalhar.

A mãe contou também que a vítima não tinha mulher e nem filhos, era quieto, sem inimizade, mas tinha problemas psicológicos. "Eu cheguei a internar ele por um mês, mas depois que ele voltou para casa, acho que ele ficou com raiva de mim e passou a dormir na rua com medo que eu internasse ele de novo", afirmou.