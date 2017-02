Serial killer é condenado a 46 anos de prisão por morte de adolescentes

Em seu 28º julgamento, o vigilante Tiago Henrique Gomes da Rocha foi condenado a 46 anos e 8 meses de prisão pelas mortes de dois adolescentes em sessão do 1º Tribunal do Júri de Goiânia, realizada nesta quarta-feira (15), sob a presidência do juiz Jesseir Coelho de Alcântara. A pena imposta ao réu é a maior a ele imputada até agora.

As vítimas Mateus Henrique Rodrigues de Moraes, de 13 anos, e Karine dos Santos Faria, de 15, foram mortos no dia 27 de julho de 2014, em uma sanduicheira, na esquina da Avenida Anhanguera com a Rua 208, no Setor Leste Universitário.

O juiz Alcântara explicou que nos termos do artigo 121, do Código Penal, nos casos de homicídio doloso, quando há intenção de matar, a pena é aumentada em um terço se o crime é praticado contra pessoa menor de 14 anos.

No caso de Mateus, foi fixada em 26 anos e 8 meses de reclusão. Com relação à vítima Kerina, foi fixada em 20 anos.

Durante a sessão, o promotor de Justiça João Teles de Moura Neto, responsável pela acusação, reiterou que o réu não é doente mental. “Os crimes foram cometidos por motivos torpes. Tiago estava determinado a matar”, afirmou João Teles.

Com mais esta condenação, as penas de Tiago Henrique, correspondem a mais de 30 homicídios, somam 630 anos e 8 meses.