Sequestradores são presos em Rio Verde após manterem casal refém

Dois homens foram presos em Rio Verde, no sudoeste do estado, após sequestrarem um casal. O crime aconteceu na manhã desta sexta-feira (30). De acordo com a Polícia Militar (PM), os policiais iriam abordar um carro quando ele saiu em alta velocidade. Os PMs perseguiram o veículo. Durante a ação, os policiais constaram que o automóvel era roubado e que havia cinco pessoas dentro dele.

Os suspeitos entraram na Avenida Pauzanes e dirigiram na contramão. Eles atropelaram um casal, perderam o controle do carro e bateram em um canteiro. As vítimas do atropelamento tiveram ferimentos leves. Os suspeitos correram para dentro de uma loja de colchões, mas acabaram todos presos. O casal sequestrado foi liberado em segurança.