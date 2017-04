'Senti que tinha algo estranho, que poderia ser um assalto', diz madrasta de menino morto por PMs

Atualizada às 10h59

A madrasta de Roberto Campos da Silva, 16 anos, morto dentro de casa, no Residencial Vale do Araguaia, em Goiânia, na noite de segunda-feira (17), em uma ação do Serviço Reservado da Polícia Militar, disse que todos estranharam quando a casa ficou sem energia.

"Comecei a sentir que tinha algo estranho, que poderia ser um assalto, pois há três meses fomos assaltados", afirmou a mulher que não quer ser identificada. Ela contou que por volta das 20h de segunda-feira (17), o marido dela chegou do serviço e sentou para descansar, mas depois de 20 minutos as luzes da casa se apagaram. Ele e o filho saíram para verificar o motivo do 'apagão', pegaram uma escada e perceberam que só na casa deles não havia energia.

De acordo com a mulher, o marido viu que tinha três homens sem farda e com uma mochila e eles estavam mandando abrir o portão, então ele teria assustado e disparado um tiro. Em seguida, os policiais também atiraram, arrombaram o portão e disseram "que iriam ensinar a atirar em policial", segundo a mulher.

Um desses tiros atingiu a perna de Roberto, que ainda conseguiu andar um pouco, mas logo caiu. Ainda de acordo com a madrasta do adolescente, ele pediu aos policiais para não matar o pai dele e em seguida, os militares, segundo a mulher, teriam atirado mais três vezes em Roberto até ele morrer. "Senti a sensação de morte quando ouvi o tanto de tiro", afirmou a mulher.

Ela contou também que os policiais entraram perguntando por drogas. Dentro da casa ainda estavam os irmãos do adolescente, uma criança de oito anos e um garoto de 14 anos.

É possível ver 16 marcas de tiro na residência, sendo que apenas no portão são 12 marcas e uma delas é de dentro para fora da casa, o restante veio da rua para dentro da residência. As paredes estão com marcas de bala e a vidraça de um dos quartos quebradas por conta dos tiros.