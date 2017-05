Senhora é flagrada tentando entrar em presídio de Corumbaíba com cigarros de maconha

A Polícia Civil de Corumbaíba prendeu três pessoas por fabricarem e tentarem entrar no interior do presídio local, com cigarros recheados de maconha na última sexta-feira (5). Foram autuados Maria Aparecida Ferreira, 51 anos; Carlos Eduardo da Silva, por alcunha “Carniça’, 22 anos; e Cristiano Santos Silva, 23 anos.

A ocorrência começou depois que agentes prisionais da unidade desconfiaram de um forte odor exalado por maços de cigarro que estavam sendo levados por Maria Aparecida para dentro do presídio.

Ao realizarem a revista, perceberam que, na verdade, se tratavam de cigarros recheados com maconha, totalizando aproximadamente 165,7 gramas da droga. Diante da situação, a senhora foi conduzida à Delegacia de Corumbaíba.

Contando com o apoio e informações prestadas pelos agentes prisionais, os policiais civis iniciaram diligências para a identificar e prender os indivíduos que teriam preparado e entregado os cigarros com maconha para a mulher.

Apurou-se, inicialmente, que os cigarros foram deixados na residência de Maria Aparecida por Carlos Eduardo, que por sua vez, recebeu o material de Cristiano, responsável por rechear os cigarros com a droga.

Segundo o delegado Leylton Barros, responsável pelo caso, os indivíduos retiraram todo o tabaco e demais substâncias presentes nos cigarros, e em seu lugar colocaram porções de maconha. Após esse procedimento, lacravam novamente os produtos, o que dava uma aparência normal aos cigarros

O material apreendido seria destinado ao irmão de Maria Aparecida, Dalton Douglas Alves Ferreira, 18 anos, que o utilizaria para quitar suas dívidas dentro do presídio. As investigações apontaram que já havia um prévio ajuste entre Cristiano, Carlos Eduardo e Maria Aparecida.

Os três foram autuados em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico, cujas penas somadas podem atingir até 25 anos de prisão.