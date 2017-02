Senar Goiás abre inscrições para curso técnico em Agronegócio

Quem está à procura de uma oportunidade no setor agropecuário e pretende se profissionalizar na área deve ficar atento. O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural em Goiás (Senar Goiás) está com inscrições abertas até o dia 13 de fevereiro para o processo seletivo do Curso Técnico em Agronegócio para as cidades de Alexânia, Britânia, Piranhas e Uruaçu.

Com um total de 40 vagas disponíveis em cada município, o curso exige do candidato o Ensino Médio completo e tem a vantagem de ser semipresencial e totalmente gratuito. As inscrições devem ser feitas no portal: www.etec.senar.org.br e os interessados poderão ter acesso ao edital da seleção e à relação dos polos que oferecem vagas.

Técnico em Agronegócio

O curso técnico em Agronegócio da Rede e-Tec nasceu de uma parceria entre o Senar Brasil e o Ministério da Educação (MEC) para ampliar e facilitar o acesso da população rural ao ensino de nível médio. Como a maior parte das aulas é realizada na modalidade à distância, ele permite que o aluno possa cursá-lo mesmo que more em uma fazenda.

O objetivo do curso é aliar conhecimento, prática e visão empresarial além de ensinar disciplinas que estimulam o empreendedorismo no campo, como: Administração Rural, Economia Rural, Políticas Públicas para o Agronegócio, Marketing Aplicado ao Agronegócio, entre outras.