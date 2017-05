Senadores visitam estudante agredido por PM e ex-presidente Lula telefona para familiares

O senador Lindbergh Farias (PT) e as senadoras Gleisi Hoffmann (PT), Regina Sousa (PT) e Fátima Bezerra (PT) estiveram em Goiânia na manhã desta quarta-feira (3), para prestar solidariedade e cobrar providências a respeito da agressão sofrida pelo estudante de ciências sociais, Mateus Ferreira da Silva. A família do universitário conversou com o ex-presidente Lula por telefone.

Na última sexta-feira (28), o jovem foi golpeado na cabeça por um policial militar durante manifestação no centro da capital goiana. O estudante sofreu traumatismo cranioencefálico, múltiplas fraturas no rosto e segue internado no Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo), onde os senadores, que compõe a Comissão de Direitos Humanos, foram encontrar familiares e amigos de Mateus.

Durante uma transmissão ao vivo em uma rede social, o senador Lindberg Farias (PT) disse que há muitas pessoas por todo o país acompanhando o caso do estudante agredido durante o ato da greve geral em Goiânia. No seu discurso, o petista ainda relembrou a PEC 51 de sua autoria, que defende a desmilitarização das polícias.

Segundo o senador, a presidente da Comissão de Direitos Humanos, Regina Sousa (PT) e Fátima Bezerra (PT) vão se reunir com o secretário de Segurança Pública de Goiás, Ricardo Balestreri, ainda nesta quarta-feira (3).

Em um vídeo, em que aparece ao lado da líder do PT no senado Gleisi Hoffmann (PT), Lindberg contou que o irmão do estudante internado revelou que ele é “fã” do ex-presidente Lula. Em seguida, a senadora afirma que Lula chegou a enviar uma gravação a Mateus. Os petistas também comentaram que durante o encontro nesta manhã, telefonaram para o ex-presidente que prestou solidariedade e conversou com todos os familiares do universitário.

Durante conversa com os amigos de Mateus que fazem vigília na porta do hospital, a senadora Fátima Bezerra (PT) disse que a vinda a Goiânia é um ato de solidariedade e repreende o ato de violência do policial militar.

Em ofício encaminhado à Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária de Goiás (SSPAP-GO), a Universidade Federal de Goiás (UFG) solicitou, além da punição administrativa, a responsabilização criminal do agressor do estudante Mateus Ferreira da Silva. O documento foi encaminhado pelo reitor em exercício, Manoel Chaves, na última terça-feira (2).

O estudante vai ser transferido para uma Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) humanizada nas próximas horas. De acordo com o Hugo, no novo ambiente a família vai poder ficar até 12 horas ao lado do paciente, fazendo com que ele se sinta mais seguro durante o processo de recuperação.