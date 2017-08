Semma apreende 12 carros com som automotivo em Aparecida de Goiânia

Após denúncias de moradores de Aparecida de Goiânia, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Semma) apreendeu, neste final de semana, 12 veículos que estavam com som automotivo em uma pedreira no Setor Santa Luzia e no Vale das Pombas.

Os carros apreendidos, que estão no pátio da Semma, poderão ser retirados pelos proprietários após apresentação de documentos que comprovem a posse do veículo e ainda serão multados em cerca de R$ 1,1 mil.

“Em Aparecida a tolerância é zero para som automotivo, por isso quem estiver se sentindo incomodado, pode ligar na Semma que temos equipes a postos para atender”, destacou o secretário de Meio Ambiente, Ezízio Barbosa.

Um levantamento realizado no começo deste ano registrou que 90% das denúncias recebidas pelo órgão são de perturbação do sossego motivada pelo som automotivo. As multas podem variar de R$ 400,00 a R$ 5 mil – dependendo da reincidência e intensidade da perturbação – com apreensão do veículo.

Denúncia

Para denunciar, a população pode entrar em contato pelos telefones (62) 3545-5866 / 6024 e por WhatsApp (62) 99495-3399 que funcionam 24h.