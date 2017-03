Semiaberto tem nova tentativa de fuga e detento é baleado

‘Essa tentativa de fuga foi um fato atípico que ocorreu momentos antes de nos chegarmos’, explicou o Superintendente de Segurança Penitenciária do Estado e tenente coronel Giovane Rosa Silva sobre um princípio de tumulto que ocorreu na unidade do semiaberto no Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia, na manhã desta terça-feira (14).

O episódio é o terceiro conflito em três dias consecutivos no presídio. No domingo houve resgate de preso e na segunda-feira foi registrada fuga coletiva e princípio de rebelião.

Um detento tentou fugir, mas foi contido por um tiro na altura da boca. Ele foi atendido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). ‘Conforme os servidores da unidade já tinham sido orientados e o suporte que nós estamos dando para eles efetuaram a ação necessária para tentar conter o indivíduo com os meios disponíveis que tinham no momento’, afirmou o tenente-coronel.

A equipe do Grupo de Operações Penitenciárias (Gope) realizou uma revista durante o banho de sol dos detentos para fazer a recontagem dos presos e também a identificação. Segundo o presidente da Associação dos Servidores do Sistema Prisional do Estado de Goiás, Jorimar Bastos, a revista é um procedimento normal quando são registradas fugas, como as que aconteceram nesta segunda-feira (13) e alguns detentos reagiram à mesma.

‘No momento da operação o pessoal quis levantar uma tensão aqui, mas a operação é devidamente planejada taticamente. Nós já chegamos envolvendo a unidade e foi automaticamente contido qualquer tipo de reação que eles estavam tencionando no momento’, finalizou o tenente-coronel.