Semana será seca e calor pode bater recorde em Goiânia

Nesta semana, uma massa de ar seco ganha força sobre grande parte do País, aumentando o calor em quase todas as regiões. No Centro-Oeste o calor segue intenso, com temperaturas acima dos 30 graus em todas as áreas. Há possibilidade, inclusive, para recordes de temperatura em todas as Capitais. Os recordes atuais são: Goiânia (GO) com 35,7 ºC; Cuiabá (MT) com 39,3 ºC; Campo Grande (MS) com 35,2 ºC; e Brasília (DF) com 32,2 ºC.

Nesta segunda-feira (28), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou alerta de perigo devido à baixa umidade. Com risco à saúde, a umidade relativa do ar vai variar entre 20% e 12%. Em Goiânia, a previsão de temperatura para esta terça-feira (29) está de mínima de 17ºC e máxima de 34ºC. Para quarta-feira (30) é esperado que seja o dia mais quente do ano até agora com a mínima de 17ºC e máxima de 36ºC. Na quinta (31) e na sexta (1º), a mínima será de 16ºC e a máxima 34ºC.

Já no Norte, o tempo vai continuar quente e seco no Tocantins, no sul e no leste do Pará, em Rondônia e no leste do Acre. No Nordeste, o ar continua muito seco pelo interior, mas no litoral leste e no agreste, bem como no norte do Maranhão, há possibilidade para chuva no decorrer da semana.

No Sudeste do país, a situação não será diferente: os dias serão marcados por muito sol, calor e tempo seco. As madrugadas ainda serão friazinhas, mas com o sol brilhando forte desde cedo, esquenta rapidamente e a tarde será quente. Além disso, a qualidade do ar piora em grandes centros urbanos.

Cuidados com o ar seco

Os principais efeitos da baixa umidade são secura na garganta e nos olhos e problemas respiratórios. O ar seco é preocupante, já que no outono e ou inverno, é comum a umidade relativa do ar nas grandes cidades cair até abaixo dos 30%.

O ideal, de acordo com a OMS é que ocorra uma variação entre 50 e 80%. É por isso que, quando os níveis estão entre 20 e 30%, as regiões entram em estado de atenção. Abaixo de 20% é considerado situação de perigo.

A população deve se manter informada com a defesa civil de seus Estados, mas independentemente de qualquer aviso, a hidratação através da ingestão de muito líquido torna-se importante. Além de uma boa hidratação deve se evitar atividades físicas ao ar livre no período entre 10 e 17h, além de evitar grandes aglomerações.