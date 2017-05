Sem radar, motoristas invadem pistas de ônibus em Goiânia

Sem a presença dos radares fixos, os motoristas de Goiânia ganharam uma nova faixa para transitar. A pista exclusiva para os ônibus nas principais avenidas da capital está, aos poucos, sendo invadida pelos condutores. A infração é considerada gravíssima, rende sete pontos na CNH e multa no valor de R$ 191,54.

No início do mês de maio o contrato com a antiga prestadora de serviços para área, a Trana, foi encerrado. Portanto, os últimos equipamentos de fotossendores que fiscalizavam 51 faixas exclusivas foram retirados. Há quase um ano, em 24 de junho de 2016, outros 149 pontos também estavam sem fiscalização, justamente quando a Prefeitura não conseguiu prorrogar o contrato com a mesma empresa, que administra os radares desde 2010.

Como confirma a própria Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade (SMT), os corredores continuam sendo exclusivos para o transporte coletivo. As exceções são abertas aos taxistas e para quem vai virar à direita na próxima esquina ou entrar em alguma garagem da mesma quadra. A regra é válida desde a implantação do projeto dos corredores, iniciado em 2012 na Avenida Universitária, que se estendeu para as Avenidas 85 e T-63.

Não é o caso do cruzamento da T-63 com a T-5, no Setor Bueno, sentido Nova Suíça. A placa indica que só é permitido seguir adiante. Mesmo assim, na última terça-feira (23), véspera de feriado na capital, a reportagem flagrou quatro veículos trafegando na faixa preferencial para fugir de uma pequena fila que se formou após o sinal vermelho. Isso em um período de 15 minutos, entre 20h45 e 21h.

Para o perito em trânsito e membro da Associação Nacional de Transportes Públicos (ANTP), Antenor Pinheiro, essa prática reflete a sensação de impunidade que impera na capital sem a presença dos equipamentos. “Já que os motoristas vão ficar impunes, eles começam a ocupar essa faixa exclusiva. Tem mostrado a tendência de cometimento de infrações enquanto o problema não é resolvido”.

O pior, segundo ele, é alavancar a possibilidade de causar algum acidente. “Essa situação fragiliza a segurança no trânsito. Quanto mais infrações são cometidas, mais aumenta o risco de acidentes”, diz. “E manualmente não é possível realizar esse trabalho em Goiânia (fiscalização), devido ao número baixo de agentes e também de equipamentos”, complementa.

Resposta

Em nota enviada ao POPULAR, a SMT afirma que as multas estão sendo registradas pelos agentes de forma manual. “Enviamos para o setor de fiscalização a demanda e a diretoria está fazendo o levantamento da quantidade de multas. Os corredores continuam sendo exclusivos para o transporte coletivo e a autuação é de natureza gravíssima”, confirmou.

Até o fechamento dessa matéria, a prefeitura não havia enviado os dados referentes aos flagrantes em faixas de ônibus. Entretanto, uma fonte da própria gestão municipal revelou que esse número “é ínfimo, já que os agentes têm priorizado outras infrações”.

Na nota, a pasta reitera que “os condutores apostam na ausência dos fotossensores para cometer a infração, mas a SMT alerta para necessidade de maior conscientização da população para a existência de trânsito mais humano e seguro”.

Quanto ao novo contrato para a instalações de radares fixos, a prefeitura de Goiânia diz que o parecer final está em fase de conclusão e a assinatura do contrato será até a próxima segunda-feira (29).

A reportagem procurou a Rede Metropolitana de Transporte Coletivo (RMTC) para saber se a prática já tem interferido nos horários de viagens ou se alguns motoristas reclamaram de atrasos por esse motivo. No entanto, até o fechamento deste material, a assessoria de imprensa não respondeu aos questionamentos.