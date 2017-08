Sem energia desde o fim da tarde, bar no Setor Pedro Ludovico atende clientes à luz de velas

Desde às 16 horas deste sábado (19) a região do Setor Pedro Ludovico, em Goiânia, está sem energia. Após três horas da suspensão do serviço, quando começou a escurecer, um bar da Avenida 2ª Radial encontrou uma maneira criativa para que os consumidores continuassem no estabelecimento: as mesas são servidas às luzes de vela. A situação chamou a atenção de vizinhos que enviaram fotos ao POPULAR.

Segundo o dono do estabelecimento, Helton Limirio Abadio, toda a área próxima ao Terminal Isidória foi prejudicada e para não perder a clientela foi preciso encontrar uma alternativa. “Está bem difícil trabalhar hoje, tivemos que dar um 'jeitinho' porque a energia está demorando muito a voltar.”

Helton afirma que a informação passada pelos próprios consumidores é que a queda de um poste tenha provocado a suspensão dos serviços.

Sem uma previsão para que a energia seja restabelecida, moradores relatam preocupação com a segurança do local, em especial, de quem frequenta o Terminal, que também está sem iluminação.

A assessoria de imprensa da Celg Distribuição informou que as causas do problema e a previsão de retorno do serviço são apuradas.