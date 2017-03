Sem dinheiro, homem é baleado por assaltante em Goiânia

Um homem foi baleado durante uma tentativa de assalto na noite desta sexta-feira (10), na Rua CV-18, no Residencial Center Ville, em Goiânia.

Luciano Francisco de Oliveira Moraes, de 44 anos, e a esposa, que não teve a identidade revelada, trafegavam a pé pela via quando um carro prata se aproximou e os ocupantes anunciaram o assalto.

Segundo a Polícia Militar (PM), ao perceber que o casal não estava com dinheiro ou celular, um dos suspeitos efetuou disparos nas costas e no rosto de Luciano.

Ele foi socorrido consciente pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol). De com policiais que estiveram no local, Luciano estava lúcido no momento do atendimento médico.

Os militares acreditam que ele tenha sido atingido por um projétil de menor poder de perfuração.

Até o fechamento deste texto, ninguém havia sido preso.