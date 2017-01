“Sem corpo, não há crime”, afirma suspeito em caso de professora desaparecida

A Polícia Civil chegou até o agente financeiro Cleudimar Barreto, suspeito de participar do desaparecimento e morte da professora Maria da Conceição Campo, por meio de análises de imagens do circuito de câmeras do terminal de ônibus Maranata, em Aparecida de Goiânia. No dia que a educadora sumiu, ele a buscou em um Toyota Corolla branco que está financiado no nome da mulh...