Sem condições higiênicas e sanitárias, açougue de Goiânia é interditado

A Polícia Civil realizou, nesta quarta-feira (26), em parceria com auditores fiscais da Vigilância Sanitária Municipal, mais uma etapa da Operação Olho Vivo, com o objetivo de verificar denúncias de irregularidades em um açougue, no Parque Santa Cruz, em Goiânia.

No local, os agentes contataram estado precário da estrutura física do estabelecimento comercial, além de inadequadas condições higiênicas e sanitárias.

Segundo a polícia, dentre as irregularidades, foi encontrado um contêiner enferrujado em uma câmera fria onde carnes eram acondicionadas e expositores com borrachas sem aderência, que não mantinham a temperatura adequada, nem evitavam o contato com insetos.

Além disso, foram encontradas carnes picadas colocadas em caixas inadequadas, que também estavam expostas a insetos.

Ainda de acordo com a polícia, essas carnes eram comercializadas em embalagens plásticas, sem etiqueta que identificasse a origem e a data de validade dos produtos.

O açougue foi interditado pela Vigilância Sanitária. Ao todo, foram apreendidos 275 kg de produtos.