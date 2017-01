Sem atendimento em mais da metade dos Cais de Goiânia

Dos 11 Centros de Atendimento Integral à Saúde (Cais) de Goiânia, cinco estão fechados neste sábado (7). No Setor Vila Nova - Cais Deputado João Natal, o atendimento foi interrompido logo no começo da manhã por apresentar uma demanda acima do que a unidade suporta, mas continuou aberto, conforme os servidores.

O Cais Parque Amendoeiras atende apenas emergência, totalizando sete unidades fechadas ou sem prestar atendimentos. A justificativa é de que no local os enfermeiros não foram trabalhar e o serviço, portanto, não poderia ser realizado.

Dos dois médicos escalados para o Cais Finsocial para o plantão, por exemplo, nenhum apareceu. A principal reclamação dos servidores da saúde é em relação ao pagamento atrasado e, por isso, muitos não trabalharam.

Segundo eles o mês de dezembro ainda não foi repassado, assim como o 13º salário para aqueles que fizeram aniversário no último mês do ano passado, já que o direito é pago no aniversário do funcionário público.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) diz, por e-mail, que na próxima segunda-feira (9) efetuará o pagamento dos trabalhadores, algo já acordado previamente, de acordo com a SMS. Diz ainda que a escala para o final de semana foi fixada dentro da normalidade.