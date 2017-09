Sem água, escola municipal libera alunos em Goiânia

A Escola Municipal Vila Rosa, na Avenida Francisco de Melo, antecipou o fim das aulas do turno vespertino de hoje. Os alunos vão ficar na instituição por apenas duas horas, das 13h às 15h.

De acordo com um aviso colocado na entrada da escola, o motivo da medida é a falta de água no local.

Através do WhatsApp do jornal O POPULAR, Maria Hellena Parreira informou o que estava acontecendo na instituição. "Olá, boa tarde, bairro Ilda sem água desde sexta feira! A escola Vila Rosa hoje irá liberar as crianças às 15:00 por falta de água! Como vamos fazer com as crianças que precisam estar na escola enquanto nós pais trabalhamos? Deixo aqui minha indignação, minha revolta com esse descaso".

Mais cedo, a Saneago informou que 25 bairros de Goiânia e Aparecida estão com falta de água. Confira abaixo quais são eles:

- Goiânia

Jardim Petrópolis

São Domingos II

Bairro Floresta

Sollar Ville

Maysa

Jardim Atlântico

Faiçalvile

Marques de Abreu

Novo Horizonte

Vila Rosa

Orientville

Caravelas

Grajaú

Itaipu

Goiânia Viva

Jardim Guanabara

Aldeia do Vale

Orlando de Morais

Vale dos Sonhos

Itatiaia (zona alta)

- Aparecida de Goiânia

Garavelo

Bairro Cardoso

Bairro Hilda

Vila Mariana

Jardim Helvécia

