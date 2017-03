Semáforos inoperantes deixam trânsito lento em alguns pontos da Capital

Vários semáforos estão inoperantes em diversos pontos da capital. Um deles é na Avenida Castelo Branco, no setor Coimbra. A situação também foi constatada no cruzamento da Avenida D com a Avenida Portugal, no setor Oeste.

De acordo com a Secretaria Municipal do Trânsito (SMT), foi registrado uma queda de árvore e também semáforo inoperante na Avenida T-9 com a Rua 9 e também na 10, no setor Marista. E por último, a Avenida T-37, no setor Bueno, também está com os sinaleiros apagados. Agentes da SMT já se deslocaram para estas regiões para auxiliar os motoristas.