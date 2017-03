Semáforos inoperantes complicam o trânsito na manhã desta quarta em Goiânia

Os semáforos da Avenida T-8 com a T-2, no setor Bueno, e da Avenida Araguaia com Avenida Paranaíba, no setor Central, estão inoperantes, na manhã desta quarta-feira (15), em Goiânia.

A orientação é para os motoristas terem cautela ao passar pelas regiões e se puderem buscar rotas alternativas.