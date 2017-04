Seis suspeitos de cometerem homicídios são presos em Novo Gama e Luziânia

Seis suspeitos pela prática de homicídio qualificado foram presos nesta terça-feira (25) em Novo Gama e Luziânia, no entorno do Distrito Federal. As capturas se deram pela Operação “Falcão de Malta”, deflagrada pela 5ª Delegacia Regional de Polícia Civil (DRPC). Dois deles são apontados como responsáveis por pelo menos cinco homicídios qualificados. Um dos crimes foi cometido no dia 25 de abril, em Luziânia, em desfavor da vítima R.O.S., 16 anos.

Ele foi morto na frente de casa e dos próprios familiares. Segundo as investigações do Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) de Luziânia, o delito foi praticado por Ronaldo de Moraes Barbosa, auxiliado por outros dois adolescentes: G.B.C.M e L.A.J. Os dois foram apreendidos durante a operação. Já Ronaldo de Moraes Barbosa se encontra foragido e é procurado pela PC.

Gustavo Pereira e Anderson Pereira foram presos por terem ameaçado testemunhas, inclusive, com disparos de arma de fogo. Gustavo já possui passagem por homicídio. G.B.C.M possui antecedente de roubo a transporte coletivo. Anderson possui passagens por tráfico de drogas e violência doméstica.

A diligência contou com a presença do delegado geral da Polícia Civil de Goiás, Álvaro Cássio dos Santos. Foi coordenada pelos delegados Rodrigo Mendes, Maurício Passerini, Danillo Martins e Rafael Abrão e contou com a participação de 25 agentes e escrivães.

Além dessas prisões, foram detidos pelo Grupo de Investigação de Homicídios e Repressão a Narcóticos (GIH/Genarc) de Novo Gama dois suspeitos de homicídios que vitimaram dois irmãos no Lago Azul no dia 23 de março. As investigações indicam que as vítimas queriam estabelecer uma "boca de fumo" no bairro.

Controle

Embora as vítimas quisessem estabelecer uma boca de fumo no local, já existia uma associação criminosa que controlava o tráfico de drogas na região. Os membros desta passaram a exigir o pagamento de uma "mesada" aos dois irmãos, que se recusaram a pagar o valor exigido, de aproximadamente R$ 300 por mês. Por esse motivo foram executados.

Marcos Douglas de Assis, por alcunha “Café”, 19 anos; Wallacy Nascimento Itacaramby, vulgo “Tinho”, 27 anos; Denilson Ferreira da Silva, vulgo “Salsicha”, 30 anos, e Paulo Roberto Alves de Souza, apelidado de “Paulinho”, 27 anos, são suspeitos da autoria dos homicídios dos irmãos.

Capturado, Marcos Douglas confessou os detalhes do crime. Paulo Roberto também foi preso pela PC. Os outros dois autores estão foragidos. Continuam as diligências para prendê-los. Já foram identificados outros três homicídios praticados pela referida "associação criminosa", no Lago Azul, em Novo Gama, todos por motivos fúteis.

O bando se impunha na região e levava medo aos moradores, ocasião em que controlava o tráfico de drogas no município. Todos responderão pelos crimes que praticaram.