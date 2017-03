Seis passageiros do ônibus que bateu em uma carreta em Morrinhos estão em estado grave

Seis passageiros do ônibus que bateu na traseira de uma carreta, carregada de cerveja, estão em estado grave. Cinco deles foram encaminhados para o Hospital de Morrinhos e um transportado para o Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo). Ainda não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.

A colisão ocorreu, no início da manhã desta quinta-feira (23), no km 603, na BR-153, em Morrinhos, na região Sul do Estado. Além dos feridos graves outros 26 ocupantes receberam atendimento no local do acidente, segundo o Corpo de Bombeiros. Um casal de idosos, de 64 e 84 anos, morreram no local. Os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) de Morrinhos.

O ônibus da Viação Real Maia saiu de São Paulo com destino a Goiânia e transportava 34 pessoas entre passageiros e funcionários da empresa. O proprietário da empresa, Ismael Maia, contou que uma equipe foi enviada ao local para prestar apoio às vítimas; e outro veículo foi enviado e os passageiros seguiram viagem até a capital.

Em relação ao acidente, ele contou que o motorista relatou que o caminhão estava parado na via e sem sinalização, mas as causas do acidente só serão conhecidas através dos laudos da perícia.