Seinfra diz que pretende retomar regularidade da operação tapa-buracos em Goiânia

“Estamos planejando e trabalhando para dar regularidade aos serviços de infraestrutura, para que possam ser executados diariamente sem interrupções, por falta de transporte ou material”, essa foi a fala do novo secretário de infraestrutura Fernando Cozzetti durante reunião com servidores da secretaria e com representantes das empresas de transporte e fornecimento de material de Goiânia.

O titular da pasta disse que pretende retomar a regularidade dos serviços de manutenção asfáltica em ruas e avenidas da capital, mas não deu prazos de normalização.

A Seinfra é responsável pela Operação Tapa Buracos que, além de serviços de manutenção asfáltica, cuida dos casos de buracos e cortes do asfalto realizados pela Saneago.

Para o novo secretário, devolver a trafegabilidade aos goianienses é uma das prioridades neste começo de trabalho. A operação tapa-buraco, que é única ação municipal para manutenção das vias, estava irregular desde outubro por falta de massa asfáltica e com isso os buracos se mantinham por mais tempo nas ruas.

Segundo a Seinfra, em resposta ao POPULAR a uma matéria publicada em 16 de dezembro, a secretaria aguardava uma nova remessa de massa asfáltica para a manutenção do tapa-buraco. O trabalho vinha sendo feito à medida que o material chega na Seinfra.

Existem duas fontes de obtenção de massa asfáltica. Há a usina da própria Prefeitura que produz o concreto asfáltico usinado a quente (CBUQ) ou, quando necessário, é feita a compra do material. Segundo a Seinfra, ambas as formas são usadas. O POPULAR apurou que há problemas na usina própria, que não tem conseguido produzir o CBUQ, sendo necessária a compra do material, o que não ocorre com regularidade.

A solicitação o serviço de tapa-buraco nas ruas de Goiânia pode ser feita pelos telefones (62) 3524-8363 ou 3524-8373.