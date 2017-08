Segurança é morto a tiros em posto de combustíveis em Anápolis

Um jovem de 25 anos foi morto a tiros enquanto trabalhava como vigilante em um posto de combustíveis em Anápolis, na tarde do último sábado (12).

Segundo informações da Polícia Militar, testemunhas disseram que dois homens entraram no posto atirando em direção a um rapaz que estava dentro da loja de conveniência. O segurança João Fernando Parreira pensou que fosse um assalto, reagiu, foi baleado e morreu no local. Câmeras de segurança registraram o tumulto no estabelecimento .

De acordo com reportagem do G1 Goiás, um homem ainda não identificado pela polícia foi baleado e encaminhado ao Hospital de Urgências de Anápolis (Huana), onde está internado. Com ele, a polícia apreendeu uma pistola

Ainda de acordo com a reportagem, dois jovens foram presos.

O caso será investigado.