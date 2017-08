Segurança é algemado e salas de arquivo do Fórum de Itapaci são incendiadas

Duas salas de arquivo do Fórum de Itapaci, a 220 km de Goiânia, foram incendiadas na madrugada desta quarta-feira (9).

De acordo com o Corpo de Bombeiros de Ceres, o segurança do local afirmou que os suspeitos algemaram ele e incendiaram o local. Três viaturas estiveram no Fórum, e oito militares participaram do combate ao fogo. Ainda segundo os Bombeiros, o prédio foi interditado e não houve feridos.