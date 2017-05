Segue na UTI adolescente suspeito de assaltar padaria que terminou com 3 mortes em Aparecida

É grave o estado de saúde de um adolescente de 17 anos suspeito de estar envolvido no assalto à padaria no Jardim dos Buritis, em Aparecida de Goiânia, no último sábado (13). De acordo com o Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo), o jovem paciente permanece internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e segue escoltado por policiais.

Três pessoas morreram baleadas na ação, entre elas a atendente Eduarda da Silva Galvão, de 18 anos, o policial militar de Brasília, Luciano dos Santos, de 39 anos, e um dos dois criminosos que tentaram efetivar o roubo. O adolescente internado no hospital teria sido baleado durante a fuga por um outro militar da reserva, que também estava no local armado.

De acordo com o delegado Anderson Pimentel, no fim de semana, um policial estava em uma padaria para colocar créditos no aparelho celular quando dois suspeitos entraram no local e anunciaram o assalto.

O policial militar reagiu e um dos criminosos tentou pegar a arma dele. Houve uma briga e em seguida o segundo assaltante atirou contra ele. Uma atendente da panificadora, sobrinha da dona do local, foi atingida com disparos de arma de fogo e morreu.

O adolescente, envolvido no assalto, foi atingido com alguns tiros, mas foi socorrido e encaminhado ao Hospital de Urgências de Goiânia (HUGO). Já o policial, não resistiu aos ferimentos e morreu.