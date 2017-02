Segue internada criança que se afogou em balde em Luziânia

O menino de 1 ano e meio que se afogou em um balde com água, em Luziânia, no entorno do Distrito Federal, segue internado no Hospital da Criança, em Goiânia. A criança se afogou na noite desta sexta-feira (17).

O hospital informou na manhã deste sábado (18) que ele está em um leito de UTI e o estado de saúde dele só pode ser liberado para a família. O menino foi socorrido pelo helicóptero dos Bombeiros até Goiânia. Segundo a corporação, ele foi estabilizado depois de sofrer uma parada cardiorrespiratória.

Por conta do mal tempo, não foi possível realizar o resgate em Luziânia e a criança precisou ser transportada pelo Samu para Alexânia para, depois, ser entregue ao socorristas do Corpo de Bombeiros.