Secretaria de Segurança afirma que tumulto em penitenciária de Aparecida está controlado

Nesse momento há uma grande concentração de populares em frente a Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia. O tumulto ocorrido na Penitenciária Odenir Guimarães, na manhã desta quinta-feira (23), já foi controlado segundo a Superintendência Executiva de Administração Penitenciária da Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária (SSPAP).

No começo da tarde, forças policiais e servidores fazem uma varredura à procura de armas e outros objetos ilícitos.

Segundo a superintendência, a confusão começou por conta de uma desavença entre presos de alas separadas, o que resultou na morte do detento Thiago César de Souza, conhecido como Thiago Topete, que cumpria pena por tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Outros onze detentos ficaram feridos. Por enquanto, a informação é de que outros 11 detentos ficaram feridos. Pelo menos cincos presos foram encaminhados para o Hospital de Urgência de Goiânia (HUGO), com vários ferimentos.

A unidade deve apresentar ainda nesta tarde um balanço sobre o estado de saúde dos detentos que chagam ao hospital.

Cinco viaturas dos Bombeiros e três do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) estão no local para atender as vítimas e conter um princípio de incêndio.