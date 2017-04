Secretaria de Saúde prorroga inscrições para médicos que querem trabalhar na rede municipal

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) prorrogou o período para que médicos se cadastrem para atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), em Goiânia. O prazo foi estendido até sexta-feira (28), em decorrência do feriado que diminuiu as expectativas de cadastro.

Em reportagem, o POPULAR levantou que Goiânia conta com o menor número de médicos em seu quadro de funcionários em comparação com os últimos nove anos. O número é de 1. 312 profissionais em 2008 em relação aos atuais 1.449 profissionais. A população goianiense conta ainda com menos médicos por pessoa. Goiânia disponibiliza hoje um profissional para cada mil habitantes. Em 2008, havia um médico para cada 964 habitantes.

Até o momento, a Prefeitura de Goiânia divulgou que 507 médicos se credenciaram para o atendimento. Desse total, 380 já assinaram contrato, o que é um número satisfatório de inscritos para a secretária municipal de Saúde Fátima Mrué.

“Apesar da prorrogação, o número que temos já é satisfatório. A partir de maio, gradativamente, a escala será composta da melhor forma possível, bem diferente do que vinha ocorrendo nos anos anteriores”, afirma Fátima.

De acordo com o edital de chamamento, os novos médicos atenderão nos regimes de Urgência, Ambulatorial e Saúde da Família. Os interessados em aderir ao contrato devem procurar a administração da SMS, no bloco D, do Paço Municipal. A lista de selecionados será publicada no Diário Oficial do Município.

Para mais informações sobre o credenciamento de novos médicos basta acessar o site oficial da Secretaria Municipal de Saúde.