Secretaria de Saúde anuncia investimentos de R$ 35 milhões para municípios goianos

A Secretaria Estadual de Saúde (SES) anuncia nesta quinta-feira (9) o repasse de R$ 35 milhões em equipamentos e subsídios financeiros para as áreas de saúde dos municípios goianos.

A divulgação acontece às 19h, no auditório da Pontifícia Universidade Católica (PUC), no Jardim América, durante o encerramento do VI Encontro de Saúde do Estado de Goiás que faz parte das ações do governo no fortalecimento da Atenção Primária.

“Quando injetamos recursos na atenção primária, resolvemos cerca de 80% dos problemas de saúde que poderiam vir a agravar-se, nos hospitais de urgência, por exemplo. Isso porque a premissa da atenção básica é focada, prioritariamente, na prevenção”, afirma o secretário de Estado da Saúde, Leonardo Vilela.

Na solenidade, serão entregues Estações Conecta SUS para os municípios no valor de R$ 3.184.821,43 em equipamentos de comunicação e tecnologia destinados à troca de dados via web e teleconferências.

A secretaria vai direcionar investimento de mais de R$ 1 milhão à capacitação de agentes comunitários de saúde e de combate às endemias, com oferecimento de cursos de especialização em Gestão de Saúde com ênfase na Atenção Primária à Saúde além de 13 mil kits de uniformes, entregues para as equipes que atuam no combate ao mosquito Aedes Aegypti.

Também haverá investimento em diárias e combustível para as equipes da Defesa Civil (Bombeiros) no valor de R$ 262 mil.

Confira, abaixo, os demais benefícios que serão anunciados na solenidade :

Capacitação de médicos e enfermeiros no pré-natal de baixo risco. Valor total R$ 204.000,00;

Repasse para aquisição de equipamentos para equipe de Saúde da Família, como esfigmomanômetro adulto, infantil e obeso, estetoscópio adulto e infantil, glicosímetro com tira teste. Valor total R$ 1.135.800,96;

Repasse financeiro para aquisição de equipamentos de laboratório e de apoio diagnóstico. Valor total: R$ 3.991.883,21;

Equipamentos para Transporte Neonatal e Sala de Parto: 37 kits para 17 municípios prioritários que possuem Unidades de Suporte Avançada (USA);

29 salas de parto (berço aquecido, oxímetro, bomba de infusão, cilindros, laringoscópios infantis, aspirador cirúrgico, cama de parto normal, berço com cuba de acrílico, ressuscitador manual pediátrico, monitor multiparamétrico, ressuscitadores (ventilador pulmonar). Valor: R$ 6 milhões 573 mil;

Equipamentos para as unidades de Atenção Básica. Equipamentos diversos conforme a identificação das necessidades em cada município prioritário. Valor: R$ 13 milhões 294 mil;

Para vigilância de Óbito nos municípios serão oferecidos:

30 kits de equipamentos de informática para cada município, 30 veículos de passeio para cada município;

18 computadores para cada Regional de Saúde;

8 rabecões. Valor R$ 3 milhões;

Vigilância do Óbito - Contrapartida estadual para o Serviço de Verificação de Óbitos: Valor R$ 1 milhões e 820 mil.