Secretaria de Educação anuncia mil vagas em concurso e reajuste salarial para temporários em Goiás

A secretária de Educação, Cultura e Esporte de Goiás (Seduce) anunciou na manhã desta sexta-feira (24), concurso público para professores e administrativos, além de reajuste salarial para os contratos temporários.

Vão ser oferecidas mil vagas, sendo 900 para profissionais de matemática, química e física e 100 para o quadro administrativo, que vai exigir nível superior. O edital deve ser publicado até o próximo mês de junho.

O anúncio foi feito durante reunião com representantes do Sindicato dos Trabalhadores na Educação do Estado de Goiás (Sintego).

De acordo com a secretária Raquel Teixeira, o processo já está na Escola de Governo e até a próxima semana será definida a instituição responsável pelo concurso.

A expectativa no governo é de que o certame seja a solução para o Quadro Transitório do Magistério. Ainda segundo a secretária, esse é o primeiro passo para resolver a questão dos contratos temporários.

Com relação ao reajuste anunciado, Raquel não revelou o valor exato, mas disse estar trabalhando com duas simulações para ver o que é possível fazer dentro das limitações das contas do governo estadual.