Secretário diz que tem o mapeamento de todo o crime organizado

A Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária (SSPAP) tem o mapeamento completo do crime organizado em Goiás. Foi o que revelou hoje, em entrevista ao vivo para O POPULAR, na página do jornal no Facebook , o secretário Ricardo Balestreri. "Sabemos quem são, onde estão, o que fazem, como atuam e já começamos a dar esse combate", disse. O mapeamento foi feito pelo serviço de inteligência da secretaria, considerado por Balestreri um dos três melhores do país.

Para o secretário, o maior desafio da pasta é conseguir diminuir o índice de crimes e fazer com que a população tenha sensação de segurança. "Nos últimos 7 meses conseguimos diminuir os 12 índices criminais acompanhados pela secretaria. O cidadão às vezes não tem essa sensação porque ouviu falar que um vizinho foi assaltado, mas o nosso maior desafio é continuar diminuir os índices e mostrar isso para a população. Conseguimos reduzir o número de latrocínios, que o roubo seguido de morte, em quase 50%".

Balestreri disse ainda que defende a separação da administração penitenciária da Secretaria de Segurança Pública. Um projeto chegou a ser enviado para a Assembleia Legislativa, mas segundo ele, o projeto não era bom porque criava uma diretoria com status de secretaria, mas não com autoridade de secretaria para a administração penitenciária.

"O que precisamos é separar a administração da Segurança Pública da Administração Penitenciária. É impossível administrar uma supersecretaria e de uma sentada só administrar o sistema prisional, a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Polícia Científica, o Corpo de Bombeiros, o Detran e o Procon. Isso é impossível em qualquer local do planeta";

Existem, conforme Balestreri, estudos internacionais para que quem prenda não seja quem guarda o preso. "O sistema de guarda de presos tem de ser especializado. Você precisa colocar o sistema prisional à tarde, dar atenção 24 horas por dia e ter foco de especialização nisso. Que responda e pense nisso exclusivamente 24 horas por dia".

Ele elogiou a atuação do tenente-coronel Newton Nery de Castilho na Superintendência Executiva de Administração Penitenciária (Seap), mas deixou claro que trata-se de algo transitório. Depende ainda do governador Marconi Perillo a indicação de um titular para a função, podendo ser o professor Jonathas Silva, ex-secretário de Segurança Pública. "O professor Jônathas é um homem competente, reto, com firmeza técnica e rigor moral, reconhecido nacionalmente por seus compromissos com a cidadania e com os direitos humanos, mas essa decisão é do governador".