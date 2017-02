Secretário diz que áudios de detentos são especulativos e para 'tocar o terror' em Goiânia

A Superintendência Executiva de Administração Penitenciária da Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária (SSPAP) convocou uma coletiva para informar a rebelião ocorrida na manhã desta quinta-feira (23) na Penitenciária Odenir Guimarães (POG), em Aparecida de Goiânia, Região Metropolitana da capital.

Sobre os áudios que estão sendo divulgados em redes sociais e aplicativos de troca de mensagens, o Secretário de Segurança Pública de Goiás Edson Costa afirma que não passa de uma tentativa de os detentos de impor o medo e o terror na cidade. Ele pediu que a população colabore e não compartilhe ou repasse esses áudios para frente.

"Nós tivemos um conflito dentro da penitenciária, mas a atuação rápida da Polícia Militar, Civil, e do sistema prisional evitou uma tragédia maior. Estamos fazendo a segregação dos presos que nos inspiram preocupação, até para evitar novos conflitos", disse o secretário. "Com relação às ruas, estamos vendo muitos aproveitadores usando a mídia para implementar o terror na população. O primeiro conselho que dou ao cidadão é que ele evite ficar replicando informações, mensagens que ele não sabe a origem e que só está servindo pra aterrorizar. Tudo está em perfeita normalidade nas ruas", complementou Edson.

O Secretário de Segurança afirmou que a Polícia Civil e a inteligência já levantaram as áreas que preocupam em caso de algum conflito e que homens das corporações de segurança vão estar nas ruas. "A Polícia Militar está nas ruas e ela não está brincando. Nossa determinação é para uma atuação seria e enérgica", enfatizou.

Segundo a superintendência, a confusão começou por conta de uma desavença entre presos de alas separadas, o que resultou na morte do detento Thiago César de Souza, conhecido como Thiago Topete, que cumpria pena por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Além de Topete, William Seixas Silva Barbosa e Alexandre Batista França foram identificados. Os outros dois ainda aguardam reconhecimento. A corporação contabilizou ainda 35 feridos durante a confusão.

Os feridos foram atendidos no local pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), seis detentos foram encaminhados para o Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo), e um para o Hospital de Urgências de Aparecida de Goiânia (Huapa).

Em relação à transferência de presos, esse será um trabalho feito em sigilo. "As primeiras medidas necessárias que precisavam ser feitas já foram tomadas, inclusive para que não houvesse uma retomada de ataques e com certeza hoje nos temos uma situação tranquila", informou Edson.

Foram encontradas duas armas nas vistorias feitas no presídio, no entanto, as vistorias continuam. Nenhuma fuga foi registrada.