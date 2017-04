Secretário de Segurança Pública de Goiás admite erros na atividade de inteligência da polícia

Na madrugada deste domingo (30), o secretário de Segurança Pública e Administração Penitenciária de Goiás, Ricardo Balestreri, utilizou seu perfil no Facebook para informar mudanças na inteligência policial. Sem citar o caso de Robertinho, jovem de 16 anos morto em ação de policiais militares do serviço reservado do Comando do Policiamento Metropolitano (CPC-2), Balestreri propôs a criação de "normas rigorosas" com o objetivo de evitar, de acordo com ele, "tragédias como a recentemente imposta a uma família goiana".

Na publicação, o secretário criticou a atividade de inteligência, ressaltando a sua importância, mas dizendo que a atuação deve ser estratégica, e não operativa. "A inteligência não opera; alimenta de informações e análises a quem opera, dentro dos processos legais", pontuou. Balestreri disse ainda que a atuação correta na segurança pública precisa ser alimentada, em contraposição ao que chamou de "emoções desordenadas e populismo demagógico". "É de supor-se que erros ainda poderão ocorrer, mas não vamos desistir de corrigi-los", afirmou.

Lei a publicação na íntegra:

Por determinação minha, a Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária de Goiás está criando um grupo, com a participação do Ministério Público como convidado, que estabelecerá normas rigorosas para a atividade de inteligência exercida pela polícia, visando evitar tragédias como a recentemente imposta a uma família goiana. A atividade de inteligência é essencial para a boa atuação de qualquer polícia e sempre será preservada e estimulada, mas deve ter caráter estratégico e não operativo. A inteligência não opera; alimenta de informações e análises a quem opera, dentro dos processos legais.

Isso, para proteger a sociedade, evitando desvios de finalidade e conduta, bem como para - ao banir as más praticas - fazer jus ao magnífico trabalho desenvolvido pelos nossos corretos policiais, que salvam vidas todos os dias, sob o risco de suas próprias vidas.

A cultura da boa técnica, dos bons valores, do rigor operativo ao lado do rigor ético, na segurança pública, precisa ser plantada e alimentada todos os dias, em contraposição às emoções desordenadas, ao empirismo, ao populismo demagógico que se banalizou e espraiou pelo país. É uma luta titânica e é de supor-se, realisticamente, que erros ainda poderão ocorrer, mas não vamos desistir de corrigi-los, todos, até que se fortaleçam decisivamente as práticas compatíveis com o estado democrático de direito e com a alta nobreza moral da atividade policial.