Secretário de Saúde de Jesúpolis é suspeito de assassinar morador da cidade após discussão

O Secretário de Saúde da cidade de Jesúpolis, a 103 km de Goiânia, é suspeito de assassinar um morador da cidade a tiros depois de uma discussão na noite desta segunda-feira (21).

Segundo informações do delegado responsável pelo município, Marco Antônio Maia, o secretário Paulo Cesar de Almeida Guerra estava em um estabelecimento comercial com a vítima. Após discutirem, o suspeito foi até sua casa e voltou ao local com uma arma.

Ainda segundo o delegado, Paulo Cesar efetuou alguns disparos e fugiu em seguida. A vítima foi socorrida, mas não resistiu. O corpo do morador foi levado ao hospital da cidade vizinha de São Francisco de Goiás onde vai ser removido pelo Instituto Médico Legal de Anápolis.

De acordo com o delegado Marco Antônio, o secretário se encontra foragido e é procurado. As motivações da discussão entre os dois ainda é investigada.