Secretário de Iris assume SMT

Foi publicada nesta terça-feira (23) no Diário Oficial de Goiânia a exoneração do vereador Felisberto Tavares (PR), que estava à frente da Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade (SMT) desde janeiro. A exoneração já foi seguida pela nomeação do secretário particular do prefeito, Luiz Fernando Santana, para o cargo de secretário interino da pasta. Santa...