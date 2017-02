Secretário de Infraestrutura diz que reparos começam em um mês

O secretário de Infraestrutura de Aparecida de Goiânia, Mário Vilela, visitou o ponto da Alameda do Almeida, no Bairro Jardim Luz, onde surgiu a cratera e diz que relatórios são feitos para serem apresentados ao prefeito e aos órgãos de controle. A ideia, segundo ele, é obter, com isso, a autorização para realizar obra em caráter emergencial. “A previsão é que possamo...