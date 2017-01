Secretário de Doria diz que Avenida 23 de Maio 'ficou muito cinza' e que grafites podem voltar

O secretário de Cultura da Prefeitura de São Paulo, André Sturm, afirmou, nessa segunda-feira (23), que a Avenida 23 de Maio, que teve os grafites presentes em muros e paredes apagados e substituídos por tinta cinza, pode voltar a receber desenhos e rabiscos.

A Prefeitura estuda para a via um Festival do Grafite, com artistas selecionados e materiais fornecidos pela gestão. Nesta segunda, já com muitos muros pintados de cinza, a avenida amanheceu com um trecho salpicado de tintas coloridas, sob o Viaduto Tutoia, na região do Paraíso.

Sobre o cinza que encobriu a Avenida 23 de Maio, o titular da pasta afirmou que, nos próximos dias, serão removidos todos os murais que não estiverem em bom estado de conservação. Apenas oito serão mantidos. “Ficou muito cinza e há uma vontade de fazer (o evento)”, continuou.

De acordo com o secretário, a gestão Doria pintou de cinza todos os grafites que estavam pichados por cima do desenho, com cores esmaecidas e danificados pela poluição. Os relatos do dirigente foram publicados no Estadão.

Desde 2015, era um museu a céu aberto, com mais de 70 murais. A limpeza dos muros é uma ação do programa Cidade Linda.

A prefeitura afirmou que decidiu pela manutenção dois oito pontos de grafite após análise da Secretaria de Cultura. "Os demais locais estavam deteriorados ou pichados, por isso tiveram que ser apagados", disse, em nota, a gestão Doria.

