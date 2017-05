Secretário anuncia aumento salarial para professores de Goiânia

O secretário municipal de educação de Goiânia, Marcelo Costa, prometeu que concederá reajuste salarial aos professores de 7,64% já no próximo contracheque dos servidores. A categoria está em greve há 35 dias e fez 32 reivindicações à Secretaria Municipal de Educação (SME).

A informação foi repassada pelo secretário durante entrevista à TV Anhanguera. A reportagem tentou contato com a assessoria de imprensa do Sindicato dos Servidores da Educação de Goiânia (Simsed) para saber se a greve pode ter fim, mas as ligações não foram atendidas.

Na tarde da segunda-feira (15), os professores invadiram os corredores da sede da Secretaria Municipal de Educação (SME) em um protesto pacífico. Ontem, a assessoria informou que o reajuste proposto pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC) para o piso dos professores é justamente de 7,64%, porém, a prefeitura, segundo o órgão, concedeu apenas um reajuste de R$ 7.

Entre os 31 outros pedidos da categoria também estão melhores condições de trabalho e melhorias nas estruturas das escolas e dos Cmeis na capital. O Simsed relatou que aproximadamente dois terços das unidades de ensino estão com as atividades paralisadas. A SME, no entanto, diz que esse número é de apenas 5% da rede pública municipal.