Seap confirma fuga de 48 presos da Colônia Agroindustrial, no Complexo Prisional de Aparecida

Atualizada às 19h25 - 19/05/2017

48 presos com penas mais brandas, que estavam no regime semiaberto, fugiram no final da tarde desta sexta-feira (19) da Colônia Agroindustrial, no Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia.

A fuga foi confirmada pela Superintendência Executiva de Administração Penitenciária (Seap). Até o momento, nove já foram recapturados e, a partir de agora, devem cumprir suas penas em regime fechado.

Segundo informações divulgadas pela TV Anhanguera, de acordo com um dos representantes do Sindicato dos Servidores do Sistema de Execução Penal do Estado de Goiás (Sinsep-GO), que não foi identificado, no momento da fuga, apenas três agentes trabalhavam no local, tomando conta de cerca de 1100 detentos.

Policiais estão sendo mobilizados para a localização e apreensão dos 39 restantes.