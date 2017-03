Seap adota novas medidas de segurança após invasão de mulheres no Semiaberto de Aparecida

A Superintendência Executiva de Administração Penitenciária (Seap) informou nesta terça-feira (21) que adotou novas ações de segurança para aperfeiçoar a fiscalização das unidades prisionais.

As visitas seguem normalmente, mas terá uma rigorosa inspeção na entrada e na saída de visitantes. As medidas foram tomadas após cinco mulheres invadirem a Colônia Agroindustrial do Regime Semiaberto para visitar presos na tarde do último domingo (19), em Aparecida de Goiânia.

Elas disseram que não tinham senhas para a visita dominical. A senha pode ser retirada toda semana no Vapt Vupt ou pela internet. A Seap informou que elas foram contidas na saída da unidade, prestaram esclarecimentos e foram liberadas.