Se programe com a previsão do tempo para Goiás neste final de semana

Se a temperatura mínima esperada para esse final de semana em Goiás é de 21°C, o goiano já pode ter uma ideia do que o espera. Um clima árido, com direito a calor intenso, umidade baixa e poucas nuvens para amenizar a sensação térmica fazem parte da previsão do tempo para sábado (26) e domingo (27). As informações são da superintendente do Sistema de Meteorologia e Hidrologia do Estado de Goiás (Simehgo) da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SED), Rosidalva Lopes.

Segundo ela, uma massa de ar seco prevalece sobre todo o Estado, com previsão de temperaturas entre 21°C e 35°C. Não há previsão de chuva. “Estamos caminhando para a primavera e esse período tradicionalmente é de uma atmosfera quente e seca. Teremos tempo firme até o final do mês, pelo menos”, asseverou.

A superintendente explica, ainda, que o calor já deve ficar intenso logo pela manhã. E com essas condições, é preciso ficar alerta já que a possibilidade de ocorrer focos de incêndio é grande. Mas, de acordo com Rosidalva, a possibilidade ocorrer novas nuvens de poeira em Goiás, assim como no final de semana passado, é pequena. “Não está entrando nenhuma frente fria para levantar a poeira, com ventos fortes também para levar a fuligem. Por isso as chances são pequenas”, afirmou.

Umidade relativa do ar

Outra preocupação é com a umidade relativa do ar que deve ficar abaixo dos 30%. “Em algumas regiões, como Centro-Norte, a umidade deve chegar a 15%, enquanto na capital deve variar de 15% a 18%”, relatou Rosidalva.

Para esta sexta-feira (25), por exemplo, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo por risco à saúde. A umidade varia entre 20% e 12% para as regiões: Centro, Leste, Sul, Norte e Noroeste.