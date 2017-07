Sargento e Cabo da PM de Goiás são eleitos 'Heróis Reais' do Centro-Oeste

O sargento Leandro Cesar Nunes Menino e o cabo F. Cardoso, ambos da da Polícia Militar de Goiás, foram classificados para a etapa Nacional do concurso Heróis Reais, que tem o objetivo de valorizar, reconhecer e premiar os agentes de segurança pública de todo o Brasil.

Menino recebeu 44.228 votos e foi eleito o 'Herói Real' do Centro-Oeste na categoria Inovação. O sargento faz parte do projeto Kalunga, um trabalho voluntário de combate à exploração sexual de crianças e mulheres na comunidade de mesmo nome, no interior do Estado.

Já F. Cardoso, da Rotam, foi o candidato escolhido na categoria Bravura, com 92.207 votos. Ele fez parte de um grupamento que evitou o furto e explosão de uma agência bancária na Região Metropolitana de Goiânia durante uma ronda noturna.

Os dois conquistaram uma viagem com acompanhante para as Serras Gaúchas, incluindo uma visita à fábrica da Taurus, em São Leopoldo (RS). Além disso, no final do ano, juntamente com os outros vencedores regionais, Menino e F. Cardoso serão recebidos por autoridades, organizadores e patrocinadores para serem homenageados publicamente. Na mesma ocasião, serão anunciados os vencedores nacionais do prêmio.

O prêmio foi idealizado pelo instrutor policial Marcos do Val com apoio da Taurus. A votação para escolher as melhores histórias dos agentes de segurança pública da região Centro-Oeste aconteceu entre os dias 10 e 29 de julho, no site www.heroisreais.com.br.

Clique e conheça as histórias dos Heróis Reais do Centro-Oeste:

INOVAÇÃO – Sargento Menino – Polícia Militar de Goiás

BRAVURA – Cabo F. Cardoso – Polícia Militar de Goiás/ Rotam