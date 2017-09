Sargento da PM morre após carro cair de ponte na BR-153

O sargento da Polícia Militar Edmilson Pereira da Silva de 39 anos morreu em um acidente na BR-153, próximo a Rianápolis, na região central do Estado, na noite deste sábado (2).

Em nota, à PM informou que segundo levantamentos preliminares o militar perdeu o controle da direção do veículo, bateu em uma mureta de proteção de uma ponte e sem seguida despencou de uma altura de cerca de 13 metros. O carro parou às margens do Rio Saraiva.

Motoristas que passavam pelo trecho acionaram equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros, mas o militar não resistiu e morreu no local.

Edmilson saiu de Ceres com destino a Jaraguá onde era lotado como 2º sargento na 3ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM). O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Ceres. As causas do acidente ainda são desconhecidas.