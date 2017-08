Sargento da PM é acusado de matar cadela prenha a tiros

A cabeleireira e eletricista Almira Lúcia Costa Cordeiro, de 42 anos, utilizou seu Facebook para denunciar um crime contra a sua cachorra Estrela que estava prenha de 2 meses e foi morta por um sargento da Polícia Militar. O crime ocorreu em Belém, no Pará, nesta segunda-feira (21). As informações são da BBC.

O texto postado por Almira é ainda acompanhado de um vídeo com imagens das câmeras de segurança. Após ser atingida pelos dois tiros, a cadela chegou a subir as escadas da casa onde mora, em busca de abrigo, mas acabou caindo à beira da porta. Nas gravações também é possível ver quando um homem sai do local no mesmo momento — que, segundo a dona do animal, seria o PM.

"Eu estava em casa e ouvi os disparos logo depois do almoço. Meu esposo olhou pela janela e viu que ele (PM) estava guardando a arma na cintura e perguntou o que ele tinha acontecido. O homem só respondeu: 'Ele veio querer me atacar'", contou a cabeleireira à BBC Brasil.

O sargento mora a um quarteirão de distância da casa de Almira. A cabeleireira fez um boletim de ocorrência quanto ao caso e o corpo da cadela foi levado para passar por uma perícia.

A Secretaria da Segurança Pública do Pará emitiu uma nota sobre o incidente, informando que o sargento foi identificado e que prestaria depoimento na Divisão Especializada em Meio Ambiente nesta semana.

Os vizinhos contaram que o policial disse ter atirado por ter se sentido ameaçado. Ele também afirmou que sofre de depressão e que sente uma profunda tristeza.

“O meu sentimento é de indignação e revolta. Eu quero que ele (sargento) perca o direito dele de usar a arma, porque do mesmo jeito que ele faz com um cão, ele fez com qualquer pessoa. Tristeza não se justifica com um tiro", concluiu Almira.