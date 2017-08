Santa Casa de Goiânia pode ser interditada por falta de material e más condições de trabalho

Atualizada às 19h13 de 22/08/2017

O presidente do Conselho Regional de Medicina de Goiás (Cremego), Leonardo Mariano Reis, assinou nessa segunda-feira (21) um ofício que notifica a instauração de processo de interdição da Santa Casa de Misericórdia de Goiânia.

Segundo o presidente, o Cremego notificou a unidade de saúde pela falta de material que tem atrapalhado o serviço dos profissionais e colocado os pacientes em risco. “A Santa Casa corre o risco de ser interditada. Notificamos a diretoria, que tem 15 dias para se adequar. Após esse período, uma nova auditoria será realizada e caso o hospital não tenha se regularizado pode ocorrer à interdição parcial ou total”, afirmou.

No local, trabalham aproximadamente 540 médicos de diversas especialidades e cerca de 91 médicos residentes. “Nós estamos atuando em defesa das condições de trabalho e da defesa desses profissionais, junto do próprio paciente. Já comprovamos que as condições mínimas não têm sido cumpridas pela Santa Casa”, relatou a presidente do Sindicato dos Médicos de Goiás (Simego), Pabline Marçal.

Os médicos denunciam a falta de materiais e remédios, que vão desde medicamentos para quimioterapia até insumos básicos, como máscara e agulhas. Em alguns casos, para remediar o problema, servidores chegam a pedir para que o paciente compre o material.

Em entrevista ao POPULAR, na última semana, um médico que prefere não ser identificado cita o exemplo das cirurgias urológicas. “Quando vemos que não tem sonda, a gente já pede para a pessoa”, disse. Segundo ele, das oito cirurgias agendadas para o dia 16 de agosto, quatro foram canceladas por não haver material.

Em outro relato, um médico residente, que também não quis ser identificado, diz que, em meio a uma cirurgia, ele precisou sair do hospital para comprar em uma farmácia, com recursos próprios, um kit de sutura para que ele e o médico que o acompanhava pudessem terminar o procedimento.

O deputado estadual Jean (PHS) tem acompanhado o caso e afirma que vai acionar o Ministério Público de Goiás (MP-GO) após receber relatos de profissionais que demonstram as péssimas condições de trabalho no hospital.

A reportagem tem tentado contato com a Santa Casa de Misericórdia de Goiânia via assessoria de imprensa, mas até o momento não houve retorno.

Médicos residentes

Caso a unidade hospitalar seja realmente interditada, os médicos residentes podem ser transferidos para outras cidades e até mesmo outros Estados. “Temos também essa possibilidade. E quem definirá o destino dos residentes é a Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM)”, diz a presidente do Simego, Pabline Marçal.

No dia 25 de julho, 91 médicos de 17 programas de residência da Santa Casa entraram em greve. A categoria solicitava o pagamento da bolsa pela residência médica e denunciava a falta de insumos e de remédios. Valor da remuneração é de aproximadamente R$ 3 mil por 60 horas semanais de trabalho.

Contas

Em reportagem publicada na edição do dia 17 de agosto do POPULAR, o superintendente Geral da Santa Casa, José Antônio Lobo, reconheceu que o hospital passa por dificuldades de caixa, mas que os problemas são pontuais e que seriam resolvidos assim que a instituição recebesse repasses de verbas públicas ou mesmo utilizando recursos privados, que representariam, hoje, 8% do faturamento do hospital. Ele negou a falta de medicamentos da quimioterapia.

De acordo com o superintendente, o faturamento da Santa Casa é formado por um convênio com a Secretaria Estadual de Saúde (SES) de R$ 500 mil, um repasse do Fundo de Ações Estratégicas e Compensação (Faec) para procedimentos de alta complexidade que varia entre R$ 160 e R$ 180 mil, e parte do Ministério da Saúde, repassado pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), que representa 85% das despesas mensais do hospital.

Há uma exatamente semana, as verbas do convênio com a SES e do Faec foram recebidas pela Santa Casa e novos insumos já foram comprados, disse Antônio Lobo.

O superintendente avaliou que a dificuldade financeira do hospital se deve à falta de uma renovação no contrato com a SMS, firmado em 2013. De acordo com ele, o aumento do preço de insumos e de outras despesas como água e energia, somadas à continuidade da produtividade do hospital, que segue metas contratuais, motivaram o desequilíbrio financeiro.

Segundo levantamento do Ministério da Saúde, os leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa tiveram uma taxa de ocupação mensal de 99%, entre janeiro e março.

Outro motivo para a dificuldade no caixa, apontada pelo gestor, é a diminuição das cirurgias eletivas no hospital. O Programa Cirurgia Eletiva do Ministério da Saúde, que repassa verba para os municípios, está sem investimento desde o final de 2015 e será retomado este mês, mas com uma proporção menor. “É uma estratégia do governo federal em diminuir esses recursos e a gente fica também subjugado”, reforçou Antônio Lobo.