Santa Casa é alvo de novas denúncias

A dificuldade financeira do Hospital Santa Casa de Misericórdia de Goiânia continua a prejudicar funcionários e pacientes do local. Médicos denunciam a falta de materiais e remédios, que vão desde medicamentos para quimioterapia até insumos básicos, como máscara e agulhas. O Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás (Cremego) disse que, sem mudanças, o hospital pode...